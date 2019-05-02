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Пятая годовщина трагедии: в Одессе проходит акция памяти погибших патриотов Украины

2 мая, 14:37

Одесситы возложили цветы, после чего военные капелланы провели молебен

В день пятой годовщины трагедии 2 мая в центре Одессы проходит акция памяти погибших патриотов Украины, погибших на улице Греческой. Соответствующие фото в Фейсбук разместила журналистка Екатерина Петренко.

В мероприятии принято участие более 200 человек. Горожане возложили цветы, а военные капелланы провели молебен.

Между тем на Куликовом поле сейчас также проходят памятные мероприятия по погибшим во время пожара в Доме профсоюзов пророссийским активистам.

В обеспечении правопорядка задействовано больше 2 тысяч правоохранителей.

Напомним, 2 мая исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Закончились они пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где располагался лагерь так называемого Антимайдана. Тогда погибли 48 человек, пострадали около 300.

Отметим, на данный момент по событиям 2 мая 19 человек оправдали, рассмотрение еще десятка дел до сих пор продолжается.

Как заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, в Украине не провели эффективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. В ООН считают, что расследование является выборочным и предвзятым.

Как сообщалось, за порядком на улицах Одессы будут следить 2400 сотрудников полиции, СБУ, Нацгвардии и Пограничной службы. 300 из них – спецназовцы из других областей. Всюду установят металлоискатели. Наготове оружие и спецмашины, но это на всякий случай, говорят правоохранители.


Ранее мы писали, что в расследовании событий майской трагедии в Одессе наметились какие-то подвижки. Департамент спецрасследований ГПУ направил в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей местных структурных подразделений МВД, которых подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014-го.

Ранее прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов так называемого дела 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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Тег департамент, 2 мая, спецназовцы, металлоискатели

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