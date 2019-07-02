Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажки в Одессе

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Фото: полиция.

5-летняя девочка погибла в результате падения из окна 10-го этажа жилого дома в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: полиция

Напомним, на улице Милютенко в Киеве 1 июля упав с высоты, погиб маленький мальчик.

"Ребенок выпал из окна девятого этажа после того, как облокотился на москитную сетку, от удара об асфальт мальчик погиб на месте. Семья, где рос малыш, благополучная. В момент трагедии мама была дома. Она занималась обычными домашними делами. Мальчик сидел за компьютером. Женщина закладывала белье в стиральную машину, когда услышала странный грохот, забежала в комнату, а ребенка там уже нет – открытое окно", – сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

Там добавляют, что это очень страшный и трагический случай, родители в шоке, они в один момент потеряли своего мальчика. На месте работают сотрудники полиции.

Также мы писали, что в городе Каменское двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Напомним, во Львове подросток выпал из окна и погиб. От полученных травм 16-летний парень скончался до приезда медиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажки в Одессе". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"