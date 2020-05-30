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Пытали, а потом застрелили: шокирующие подробности убийства супругов-бизнесменов

30 мая, 20:38

Елена Вус Елена Вус

Сергей и Татьяна занимались прокатом скутеров на пляжах Затоки

Пытали, а затем – застрелили. В селе Шабо Одесской области жестоко убили супругов предпринимателей. Сергей и Татьяна занимались прокатом скутеров на пляжах Затоки. Уже через два дня планировали катать туристов.

Замученных и расстрелянных супругов нашел друг семьи. Пошел проведать соседей по просьбе жены. Она волновалась, потому что целый день не могла дозвониться подруге. Во дворе и в доме никого не застал. А когда обошел дом – чуть не потерял сознание.

Обоих прежде чем застрелить – пытали. У Сергея – многочисленные порезы на шее и голове, у Татьяны – переломаны пальцы рук. Кто смог незаметно совершить такое зверство – сосед не представляет.

"Ни звука, ни стука ‑ ничего. Я как в танке здесь. Я если бы услышал ‑ что, не выскочил бы?! У меня топорчик всегда возле себя", – говорит сосед Сергей Гульчинский.

Тела нашли на огороде в 5 вечера. Вокруг – прозрачный забор, через 20 метров – дорога с оживленным движением, но очевидцев убийства пока не нашлось.

Сергею Грачеву было 47, Татьяна – на 10 лет моложе. Общих детей не имели. Как рассказали "Сегодня" односельчане: супруги жило небогато, хотя и занималась прокатом катамаранов и скутеров в курортной Затоке. Также пара работала спасателями на центральном пляже – каждый сезон доставали из воды по 10-15 отдыхающих.С понедельника готовились приступить к работе.

"Где-то он на Затоке работал, видите – спасательный пост. Может, кому-то помешал ...", – полагает сосед Василий Минченко.

"Приятные люди. Никогда не слышно было, чтобы они дебоширили, пили или скандалили. А кто это сделал – бог его знает. Это жутко, конечно", – делится соседка Елена Атясова.

Есть ли подозреваемые в такой жестокой расправе – в местной полиции комментировать отказались. Но друзья погибших рассказали "Сегодня": за несколько дней до смерти женщина жаловалась, что за ней следят неизвестные на автомобиле. Обращалась в полицию, но та не отреагировала.

Напомним, в январе минувшего года в Николаеве возле Ленинского райсуда города местный житель Герасим Багирянц расстрелял семейную пару Беловых из Одессы. Он был должен своим жертвам 40 тысяч долларов и проценты за десять лет, которые составили еще 20 тысяч.

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Источник: Сегодня

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