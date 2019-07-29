Пытался "выкупить" друга у пограничников: в Одессе задержали россиянина

В аэропорту Одессы пограничники задержали россиянина, который за 1500 долларов пытался "выкупить" у них товарища. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Как выяснилось, вчера авиарейсом из Минска в пункт пропуска "Одесса-авиа" прибыл россиянин, которому отказали в пропуске в Украину. А в зале ожидания находился его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам 1500 долларов США за содействие в пропуске в Украину его соотечественника.
Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК. Материалы дела передали в военную прокуратуру и Нацполицию.
Напомним, не так давно в международном аэропорту "Одесса" двое граждан Турции пытались подкупить украинских пограничников. Правоохранители от взятки отказались, а самих иностранцев с поличным задержали.
Напомним, не так давно пограничники задержали мужчину, который с маленьким ребенком, в обход пункта пропуска, незаконно пересек границу.
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