Фото: Госпогранслужба

Пытался "выкупить" друга у пограничников: в Одессе задержали россиянина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 2019-07-29T11:39:00+03:00 Одесса Мужчин предлагал правоохранителям 1500 долларов США

В аэропорту Одессы пограничники задержали россиянина, который за 1500 долларов пытался "выкупить" у них товарища. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как выяснилось, вчера авиарейсом из Минска в пункт пропуска "Одесса-авиа" прибыл россиянин, которому отказали в пропуске в Украину. А в зале ожидания находился его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам 1500 долларов США за содействие в пропуске в Украину его соотечественника.

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Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК. Материалы дела передали в военную прокуратуру и Нацполицию.

Напомним, не так давно в международном аэропорту "Одесса" двое граждан Турции пытались подкупить украинских пограничников. Правоохранители от взятки отказались, а самих иностранцев с поличным задержали.

Напомним, не так давно пограничники задержали мужчину, который с маленьким ребенком, в обход пункта пропуска, незаконно пересек границу.

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