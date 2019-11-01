Пытки детей в одесском приюте не останутся без наказания: расследованием занялось ГБР

Из-за пыток воспитанников областного детского приюта "Свитанок" в Одессе полиция и Госбюро расследований открыли уголовные производства. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, прокуратура взяла под контроль досудебное расследование нарушение прав детей в "Центре социально-психологической реабилитации в Одесской области".

Ранее мы сообщали, что директора областного детского приюта "Свитанок" Инну Ищенко оставили на ее должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА в сентябре 2018 года.

Напомним, летом 2018 года разразился скандал после того, как появились сообщения об избиении детей воспитателями. Видео с признаниями было опубликовано в сети. Чуть позже выяснилось, что 16-летнего воспитанника заподозрили в изнасилованиях младших детей. Такую информацию обнародовал советник главы областной администрации Артем Поланский.

Также мы писали, что из-за скандала Максим Степанов, который тогда занимал пост председателя областной государственной администрации, отстранил от выполнения обязанностей начальника региональной службы по делам детей Аллу Кирияк.

Кроме того, в Одессе в пытках подозревают двух копов. Подробнее смотрите в видео:

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