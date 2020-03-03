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Пытки сирот в Одессе: в деле произошел неожиданный поворот

3 марта, 10:12

Татьяна Власенко

О подозрении сообщено двум воспитателям

Скандал с пытками в одесском областном детском приюте "Свитанок" получил продолжение.

Так, о подозрении в невыполнении обязанностей сообщено двум воспитателям этого реабилитационного центра, информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения", – рассказали в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в конце июля 2019 года. Сотрудник охранного агентства, который прибыл по вызову воспитателя, издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников.

Правоохранители выяснили, что "воспитатели учреждения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, чем фактически не предприняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия".

Ранее обвиняемый в пытках воспитанников областного детского приюта "Свитанок"сотрудник охранного агентства "Центр" Николай Дмитрук признал свою вину. Он был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

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Одесса дети пытки сироты приют

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