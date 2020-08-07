Работал на детских аттракционах: в Одессе поймали педофила-иностранца

Мужчина много лет находился в международном розыске

В Одессе полицейские задержали мужчину, который много лет находился в международном розыске по подозрению в педофилии.

Как сообщили в Департаменте по борьбе с торговлей людьми, 33-летний белорус скрывался на территории Украины.

Подозреваемому удалось устроиться на работу в парке детских аттракционов в Одесской области, но он все же был задержан стражами порядка.

Как стало известно, мужчину подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей и в изготовлении детской порнографии.

Сейчас решается вопрос экстрадиции белоруса на родину. Также полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что стражи порядка разоблачили педофилов, которые снимали детей на видео. Пострадавшими оказались школьники от семи до четырнадцати лет.

Также напомним, в Луганской области суд отправил за решетку мужчину, который развращал свою четырехлетнюю внучку.

Экс-первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал, как нужно боротся с педофилами – смотрите видео.

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