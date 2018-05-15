Ради спасения моряка от смертной казни одесситы публикуют фото в сети и собирают подписи под петицией

В поддержку моряка Андрея Новичкова, который уже полтора года находится под следствием в Иране по обвинению в убийстве матроса. По словам близких подозреваемого и правозащитников, Андрея считают повинным в случившемся лишь потому, что он последним видел погибшего матроса в живых и был единственным "не мусульманином" на судне. Ему грозит смертная казнь.

Пользователей соцсетей просят публиковать свои фото с призывами помочь Новичкову. Цель акции — распространить информацию о моряке и собрать 25 тысяч подписей под петицией к президенту, которая призывает решить проблему на дипломатическом уровне.

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За первые два дня петицию подписали больше 3000 человек. Ее авторы утверждают, что по закону шариата Новичкову грозит "кисас" — "воздаяние равным за равное". Подписать документ можно на сайте президента.

Моряк находится под следствием с января 2017 года. В сентябре его отпустили из СИЗО под личное обязательство украинского консула, но покинуть Иран он не имеет права.

"В марте у него опять поменялся следователь, началось новое изучение материала, новое знакомство. В 2017 году его интересы представляли две адвокатские компании, — рассказала "Сегодня" глава фонда Анна Муругова. — К счастью, сейчас пришла на помощь диаспора наших в Иране, примерно 120 человек, и у него появилась хотя бы возможность с людьми общаться".

Напомним, украинский моряк попал в плен пиратов. Он был одним из членов экипажа немецкого контейнеровоза Demeter.

Также мы писали, что украинский моряк пропал без вести после аварии судна возле Ирана.