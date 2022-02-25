Ракета попала в панамское судно недалеко от Одессы

На якорной стоянке №358 Южного порта произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х "NAMURA QUEEN" (флаг Панама). Судно направлялось в порт на загрузку зерна.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.
Так, из строя была выведена часть оборудования.
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"На судне пожар, приглашен пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь. Ситуация контролируется", – говорится в сообщении.
Обстановка вокруг Киева
- В Киеве на Оболони была слышна стрельба. Пользователи соцсетей опубликовали видео. С раннего утра слышны взрывы в Дарницком районе Киева, который выходит на международный аэропорт Борисполь.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой, в результате чего ранения получили три человека.
- В Ворзеле 25 февраля военные РФ стреляли из "ГРАДов". Один из снарядов попал в детский дом.
- Также сегодня в Киеве военные РФ обстреляли новостройки недалеко от Воздухофлотского проспекта. Об этом сообщают корреспонденты в прямом эфире Украина24.
- Утром корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик сообщила, что около 15 танков, "ГРАДы", КАМАЗы и другая техника с войсками прошли не останавливаясь через Недригайлов в сторону Киева.