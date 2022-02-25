Ракета попала в панамское судно недалеко от Одессы

Из строя была выведена часть оборудования, на борту произошел пожар

Российские войска стреляют по иностранным кораблям / Фото: Коллаж: Сегодня

На якорной стоянке №358 Южного порта произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х "NAMURA QUEEN" (флаг Панама). Судно направлялось в порт на загрузку зерна.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

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Так, из строя была выведена часть оборудования.

"На судне пожар, приглашен пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь. Ситуация контролируется", – говорится в сообщении.

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