Расстрел пластического хирурга в Киеве: копы задержали подозреваемых

фото: прокуратура Киева

В аэропорту Одессы задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга из Киева Андрея Сотника. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

По версии следствия, один из подозреваемых – гражданин Кыргызстана, совершил убийство. Ему уже сообщили о подозрении.

Также сообщили о подозрению сообщнику, который доставил исполнителя к месту совершения преступления, о подозрении по факту подделки документов.

"Сейчас в Шевченковский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы совершения преступления", – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, вечером 2 февраля, на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину . На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Выяснили, что погибший снимал квартиру по этому адресу.

Погибшим оказался Андрей Сотник , который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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