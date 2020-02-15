Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Расстрел пластического хирурга в Киеве: копы задержали подозреваемых

15 февраля, 16:49

Подозреваемым оказался гражданин Кыргызстана

фото: прокуратура Киева

фото: прокуратура Киева

В аэропорту Одессы задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга из Киева Андрея Сотника. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

По версии следствия, один из подозреваемых – гражданин Кыргызстана, совершил убийство. Ему уже сообщили о подозрении.

Также сообщили о подозрению сообщнику, который доставил исполнителя к месту совершения преступления, о подозрении по факту подделки документов.

"Сейчас в Шевченковский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы совершения преступления", – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, вечером 2 февраля, на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину . На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Выяснили, что погибший снимал квартиру по этому адресу.

Погибшим оказался Андрей Сотник , который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев Одесса убийство пластическая хирургия аэропорт Одесса

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снегопад в Одессе: появились красочные фото
Снегопад в Одессе: появились красочные фотоОдесса
В супермаркете Одессы посетителю изрезали ягодицы (видео)
В супермаркете Одессы посетителю изрезали ягодицы (видео)Одесса
Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решение
Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решениеОдесса
Одессит украл в банке более миллиона гривен: стала известна схема
Одессит украл в банке более миллиона гривен: стала известна схемаОдесса
В Одессе ураганный ветер срывал крыши и валил деревья: фото и видео
В Одессе ураганный ветер срывал крыши и валил деревья: фото и видеоОдесса
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: у моряков была высокая температура
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: у моряков была высокая температураОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...