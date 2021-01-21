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Разбил отрезанной головой авто на улице: подробности жуткого убийства в Одессе

21 января, 12:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина заявил, что это якобы "жертва богу"

В Одессе мужчина, который вчера убил и расчленил двух человек, встретил полицейских, держа в руках голову погибшего отца, и заявил, что "он бог, которому не поклоняются".

Об этом сообщили в полиции, пишет "Думская".

Тело 53-летнего отца с вырезанными внутренними органами лежало на диване в комнате. Второй жертвой оказался 32-летний уроженец Балтского района. Он был квартирантом и жил вместе с семьей подозреваемого.

Отмечается, что задержанный убил его на кухне, порезав шею, руки, спину и брюшную полость.

На месте копы изъяли различные вещи, которые могут быть вещественными доказательствами, в том числе 11 ножей.

В соцсетях пишут, что задержанный подозреваемый – 30-летний Дмитрий Пономаренко. Ранее его уволили с трех работ. Мужчина якобы был женат, у него есть сын.

"Он хлопнул этой головой по машине женщины, которая сразу же уехала. Затем он разбил отрезанной головой другие машины. Вы же понимаете, что это голова родного отца, так даже звери не поступают", - рассказывают свидетели.

Telegram-канал "Одесса сейчас" сообщает, что дома у задержанного изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Предварительно, это синтетические наркотики.

Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства. После задержания вел себя очень неадекватно, говорил, что это была жертва богу.

Напомним, в Черкасской области подросток изнасиловал и пытался убить 51-летнюю женщину.

Кроме того, на Закарпатье мужчина убил детей своей сожительницы.

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Одесса убийство задержание двойное убийство
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