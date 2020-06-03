Разборки на "Седьмом километре" в Одессе: в СМИ появились новые подробности

Толчком к конфликту стал спор из-за места на парковке

Стали известны новые подробности конфликта со стрельбой в Одессе, который произошел на рынке "Седьмой километр", где ранения получили два человека.

Как рассказал "Думской" один из участников конфликта, поводом к нападению стала ссора продавца магазина, который принадлежит семье украинских граждан сирийского происхождения, с менеджером соседней торговой точки из-за неправильно припаркованной машины.

"Подруга этого менеджера неудачно поставила свое авто. Оно мешало людям. Продавец нашего магазина тканей, 25-летний парень, вежливо попросил чуть переставить машину. Менеджер, 40-летний мужчина, устроил скандал, а потом побил нашего продавца", - рассказал владелец магазина.

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По его словам, он попытался поговорить с конфликтными соседями, но вместо понимания "натолкнулся на хамство".

"В итоге произошла драка. Менеджер соседей пообещал нам "большие проблемы". Он нанял каких-то посторонних бандитов, которые сегодня ворвались с травматами и битами. Избили всех, кто находился в нашем офисе. Получил по лицу даже посторонний клиент фирмы. Четыре девушки, которые были в помещении, к счастью, не пострадали", - рассказал он.

После того, как нападавшие сбежали, у магазина собралось множество людей с рынка, которые бросились громить магазин соседей, якобы нанявших бандитов.

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Стоит добавить, что в результате инцидента пострадали двое мужчин, 1972 и 1990 года рождения, выходцы из Сирии. У одного из них – два огнестрельных ранения и резаные раны лица, у второго — гематомы, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство, совершенного группой лиц с применением огнестрельного оружия" и ввела в действие оперативный план "Перехват".

Позже в Одессе были задержаны 10 человек, которые принимали участие в столкновении – их доставили в полицейский отдел. Поиски остальных участников продолжаются.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину. После этого в городе и прилегающих районах области был введен специальный оперативный план "Перехват".

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