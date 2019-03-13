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Разбой в Одесской области: у бизнесмена отняли 500 тысяч долларов

Сегодня, 19:57

Разбойники избили хозяина дома в присутствии троих детей

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.
Разбой в Одесской области: у бизнесмена отняли 500 тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg Одесса Разбойники избили хозяина дома в присутствии троих детей

В ночь на 13 марта вооруженные разбойники совершили нападение на дом бизнесмена в Овидиопольском районе Одесской области: четверо злоумышленников в масках жестоко избили хозяина и отобрали у него крупную сумму.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в момент нападения в доме вместе с родителями были трое малолетних детей, младшему из которых еще не исполнилось и трех лет.

Угрожая хозяину дома пистолетом, его заставили открыть сейф и забрали ювелирные украшения и наличные в разной валюте – на сумму примерно 500 тысяч долларов. После этого грабители скрылись с места происшествия, как предполагается, на автомобиле, который ожидал их неподалеку.

Было открыто уголовное производство по статье "разбой". В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, выясняются личности подозреваемых.

Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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Тег разбой, нападение, одесская область

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