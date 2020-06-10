Разбой в Одесской области: у моряка отобрали немалые деньги

У горожанина отобрали более 10 тысяч евро и современный телефон

В городе Измаил Одесской области произошло разбойное нападение на моряка.

Как сообщили в местной полиции, от нападения злоумышленников пострадал местный житель 1986 года рождения, сообщает "Думская".

Как стало известно, в подъезде на мужчину набросились неизвестные в медицинских масках – они повалили его на пол и, угрожая пистолетом, отобрали сумку, в которой было 10 тысяч евро, 10 тысяч гривен и мобильный телефон iPhone 6s.

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После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле BMW серого цвета. Полиция открыла уголовное производство, ведется расследование.

Ранее в Киеве суд огласил приговор двум ранее судимым злоумышленникам по обвинению в совершении разбойных нападений, сообщает прокуратура столицы. Установлено, что осенью 2019 года указанные лица совершили два разбойных нападения на прохожих, отобрав у них деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

Недавно мы сообщали о том, что суд избрал меру пресечения пятерым разбойникам, которые 20 марта напали на предпринимателя и под угрозой оружия отобрали у него 2,8 миллиона гривен. Дерзкие фигуранты подстерегли потерпевшего возле банка на ул. Мечникова в центре Киева. Угрожая пистолетом и ножом, нападавшие завладели сумкой предпринимателя, в которой находилась крупна сумма денег.

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