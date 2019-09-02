Разбойное нападение на почту в пригороде Одессы: преступника задержали

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Полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что в начале августа обстрелял "Mitsubishi Pajero" на Киевской трассе, а через несколько часов совершил разбойное нападение на "Новую почту" в Нерубайском.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, увидев на обочине трассы припаркованный внедорожник, злоумышленник совершил по нему несколько выстрелов из ружья, но захватить машину не смог, потому что раненый водитель уехал.

В дальнейшем преступник напал на отделение "Новой почты". Угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок, он забрал из кассы больше 10 тысяч гривен и убежал.

Сегодня разбойника задержали. Им оказался 39-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. У себя на родине мужчина был осужден за грабежи и кражи. Кроме того, у него есть судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Сейчас иностранец находится на испытательном сроке.

Давать показания задержанный отказался. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, одна из которых — покушение на убийство с целью завладения автотранспортом. Потерпевшие преступника опознали, в месте его проживания изъяты вещественные доказательства.

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Мужчине объявили о подозрении по части 2 ст. 15, части 1 ст. 115, части 3 ст. 187 УК Украины — "покушение на умышленное убийство" и "разбой".

По информации "Думской", речь идет о гражданине Беларуси Олеге Ткачуке (Шабалине).

На родине он был судим за кражу, грабеж, изнасилование и разбой. Освободившись, перебрался в Одессу. В начале 2014 года примкнул к пророссийским активистам. На Куликовом поле был известен как Бульбаш.

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2 мая 2014 года принимал активное участие в уличном бое, находился вместе с Виталием Будько (Боцманом) и стрелял из травматического оружия, в котором эксперты Группы 2 мая опознали сигнальный (стартовый) пистолет Voltran SWAT.

Фото: Думская

19 мая 2014-го его задержали сотрудники СБУ. Пресс-центр ведомства поспешил объявить, что Бульбаша подозревают в подготовке террористического акта на Куликовом поле — якобы он вместе с тремя другими "антимайдановцами" планировал подорвать автомобиль среди людей, пришедших почтить память жертв трагедии. Однако о подозрении Шабалину никто не сообщал. Более того, его быстро отпустили, сделав свидетелем по делу 2 мая. Оказавшись на свободе, любитель России решил не испытывать судьбу и тут же рванул домой, в РБ.

А там его, оказывается, ждали. Шабалина арестовали, предъявили обвинение в "уклонении от превентивного надзора" (он как судимый должен был регулярно отмечаться у участкового) и приговорили к году и шести месяцам лишения свободы. Отсидев, он снова приехал в Одессу, где женился на местной жительнице, своей давней подруге, и взял ее фамилию. Тут на него и обратили внимание следователи по делу 2 мая, которые давно интересовались его местонахождением.

В июле 2017 года Шабалин-Ткачук был снова задержан — уже по подозрению в участии в массовых беспорядках. Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В феврале 2018 года одесский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

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