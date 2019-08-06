Размытые дороги и подтопленные дома: непогода натворила беды в Одесской области Виктор Борисенко 2019-08-06T16:21:00+03:00 Одесса В селе Молога жертвой мощных ливневых потоков стал пенсионер

Одесская область пытается оправиться после непогоды, которая обрушилась на регион на выходных. В частности, до сих пор проезд по дороге госзначения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши ограничен. Там, на 51-м километре дождевые воды подмыли край проезжей части, из-за чего образовался огромный провал. Объезжать перекрытый участок водителей просят через Каролино-Бугаз и Грибовку.

"Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы", — сообщили в областной службе автомобильных дорог.

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А в поселке Молога дождевая вода подтопила дома, ее уровень, по словам очевидцев, достигал 2,5 метра. Стихия изрядно набедокурила внутри домов: с просьбой о помощи один из местных жителей опубликовал в сети фото опрокинутого холодильника, перевернутых шкафов и "болота" на полу. В этом же населенном пункте непогода забрала одну жизнь.

"Жители обнаружили погибшим 74-летнего мужчину", — сообщили в облуправлении ГСЧС, добавив, что причины гибели выясняют правоохранители.

В самой Одессе погода стала серьезным испытанием для водостоков — они, в большинстве своем, с ним не справились.

Ранее мы сообщали, что спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу, 3 августа. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

Кроме того, мы показывали видео смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.

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