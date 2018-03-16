Реформа: дорогами Одесской области займется новая служба

Орган должен будет организовывать ремонт вверенных ему дорог и строить новые, проводить необходимые для этого тендеры и устранять последствия стихийных бедствий

Дорогами Одесской области займется новая служба. Одесская ОГА опубликовала распоряжение о создании госпредприятия под названием "Служба местных автодорог".

После соответствующей регистрации новое предприятие назначат балансодержателем всех дорог местного значения, которые находятся в общем пользовании.

Орган должен будет организовывать ремонт вверенных ему дорог и строить новые, проводить необходимые для этого тендеры и устранять последствия стихийных бедствий. Находиться предприятие будет на улице Черноморского казачества.

Напомним, в связи с реформой децентрализации с начала года все местные дороги перешли на баланс местных органов власти.

Напомним, в дороги Днепропетровской области вложат миллиард: где залатают ямы, а где положат новый асфальт. Как только с трасс сойдет снег, дорожники хотят приступить к ремонту и строительству трасс, соединяющих Днепр с Кривым Рогом, Никополем и Харьковом.

Также сообщалось, что в Украине пройдет проверка качества дорог. С такой инициативой выступил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщила пресс-служба правительства. В первую очередь, проверят все дороги, которые были отремонтированы в 2017 году.