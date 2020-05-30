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Регулярно вымогал взятки: в Одессе задержан крупный чин ГСЧС

30 мая, 16:33

Руслан Ровик Руслан Ровик

Чиновник мог быть причастен к возникновению четырех пожаров, в которых погибли 32 человека

Сотрудники Службы безопасности Украины на получении взятки задержали крупного чиновника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, действия которого могли привести к нескольким крупным пожарам, в которых погибли 32 человека.

Как сообщили на официальном сайте спецслужбы, полковник службы гражданской защиты систематически вымогал деньги с местных бизнесменов, работая в Управлении противодействия чрезвычайным ситуациям.

"За разные суммы он гарантировал согласование и выдачу разрешительных документов для потенциально опасных объектов с грубым нарушением требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности", – говорится в сообщении.

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В спецслужбе зафиксировали факт получения чиновником очередной части неправомерной выгоды в размере 35 тысяч гривен за выдачу деклараций соответствия пожарной безопасности.

В настоящее время решается вопрос объявления чиновника о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды служебным лицом", а также избрание ему меры пресечения.

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В СБУ напомнили, что за время его пребывания в системе ГСЧС произошло четыре крупных пожара, в которых погибли 32 человека.

Так, на территории Одессы в 2017-2019 годах произошел целый ряд трагических пожаров с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере "Виктория", в областной психиатрической больнице на Академика Воробьева, в отеле "Токио Стар", а также в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Также мы сообщали, что в Одессе объявили о подозрении бывшему начальнику областного управления ГСЧС Виктору Федорчакупо статье о "служебной халатности".

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Источник: Сегодня

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