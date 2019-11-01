Рекорд по массовой дегустации кофе установили в Одессе: видео

Почти 10 тысяч стаканчиков с миксом арабики с трех континентов роздали бариста

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Рекорд Украины по массовой дегустации кофе установили в Одессе. Угощали бесплатно. Бариста работали целый день, раздали почти 10 тысяч стаканчиков с ароматным напитком. Подавали микс арабики из трех континентов.

Считали стаканчики под наблюдением представителя Книги рекордов. Рекорд устанановили ближе к полуночи. По подсчетам, одесситы выпили пол тысячи литров кофе.

"До этого в категории "массовые мероприятия – угощение напитками", не было такого рекорда. Речь именно об угощении кофе. Угощали чаем, компотом", – отмечает Надежда Чистяка, представительница Книги рекордов Украины.

А вот отдельно утилизировать такое количество бумажных стаканчиков организаторы не планировали. Выбрасывали прямо на свалки.

"Бумажные стаканчики лучше всего разлагаются. Лучше, чем пластик, который не разлагается или разлагается очень долго", – комментирует Александр Красота, организатор.

Впрочем, из-за покрытия, отталкивающего воду, эта посуда так же вредит окружающей среде, как и пластиковая, говорят экозащитники. Организаторы заверили, что следующая акция будет более экологичной.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Чернобыле установили новый рекорд Украины. Художники проекта ARTEFACT создали самое масштабное лазерное шоу Украины.

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