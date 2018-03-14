Ремонт крупнейшего парома в мире на заводе под Одессой: все подробности и фото

Один из крупнейших автомобильно-железнодорожных паромов планеты Vilnius Seaways ремонтировали 100 сотрудников судоремонтного завода Черноморска (ИСРЗ). Морозы, снег и дожди усложняли ремонт, но, несмотря на погодные условия, ремонтники отклонились от плановых сроков всего на два дня. "Сегодня" выяснила подробности ремонта гигантского парома.

Как рассказали нам в пресс-службе ИСРЗ, паром Vilnius Seaways, получивший в 1991 году сертификат Книги рекордов Гиннеса как самый крупный в этом классе, отремонтировали за месяц.

"Морозные и дождливые дни влияли на график ремонта, но благодаря интенсивной работе докового цеха отклонение от плановых сроков составило всего два дня. Сотрудники цеха находились в постоянной готовности и не теряли ни минуты соответствующих технологическим требованиям погодных условий", – сообщила нам специалист ИСРЗ по связям с общественностью Тина Шишканова.

На ИСРЗ, среди прочего, отремонтировали винторулевой комплекс парома (одна из его составляющих, перо руля, весит 15 тонн и имеет площадь в 18 квадратных метров!), гидравлические системы, а также провели трубопроводные работы. Занялись и внешним видом судна. Корпус очистили и покрасили в фирменные цвета компании – белый и синий (надводная часть).

"Площадь покраски составила 35 000 квадратных метров", – говорят на ИСРЗ.

На захватывающем видео, которое с высоты птичьего полета демонстрирует, как паром выходит из дока, судно окутывает туман. "Это потребовало высокого профессионализма от участников доковой операции. Задерживать судно было невозможно, так как уже через сутки после ремонта Vilnius Seaways вернулся на линию", – поясняют на заводе.

ИСРЗ ремонтирует этого гиганта не впервые. На заводе гордятся, что судоходная компания, которая владеет судном, отправляет им на плановый ремонт не только Vilnius Seaways, но и паромы Kaunas Seaways и Greifswald. В частности, Vilnius Seaways был на ремонте в Черноморске ровно два года назад.

Как ранее сообщала "Сегодня", под Одессой завершили ремонт крупнейшего парома в мире. Длина корпуса Vilnius Seaways — 190, ширина — 28 метров. Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 50 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей. На судне — 110 пассажирских мест в каютах и 24 – сидячих.

Также мы писали, что в Одесский порт впервые зашел гигантский контейнеровоз из Германии.

Напомним, в ВМС США сделали заявление по визиту американского эсминца в Одессу.

Ранее мы сообщали, что 29 ноября 2017 года в порт Одессы с визитом прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams.

Также сообщалось, что в Одессу прибыл военный фрегат Франции.

Кроме того, в одесский порт зашел корабль ВМС США, эсминец USS James E. Williams.