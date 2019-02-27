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Ремонт стелы "Крылья победы" в Одессе: как продвигается процесс

Сегодня, 21:30

Сейчас рабочие наносят разметку и монтируют крепежные элементы

Ремонт стелы «Крылья победы». Фото: omr.gov.ua
Ремонт стелы «Крылья победы». Фото: omr.gov.ua.
Ремонт стелы "Крылья победы" в Одессе: как продвигается процесс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ec/400/5c76ec400e978.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ec/400/5c76ec400e978.png Одесса Сейчас рабочие наносят разметку и монтируют крепежные элементы

В Одессе активными темпами продолжают капитальный ремонт стелы "Крылья победы", что на площади 10-го Апреля.

Как рассказал директор компании-подрядчика Игорь Яковенко, сейчас рабочие наносят разметку и монтируют крепежные элементы, на которые на следующей неделе установят керамогранитные плиты, изготовленные на заказ в Италии: "Из-за сжатых сроков работы проводятся во все дни недели. Мы должны закончить к 10 апреля — 75-й годовщине (освобождения Одессы во Второй мировой войне. — Авт.)".

Напомним, в Украине почтили память героев Небесной Сотни. Президент Украины в Ивано-Франковске возложил цветы у памятника героя Небесной сотни Романа Гурика и почтил память всех героев:

Ранее в Харькове установили памятный знак погибшему в Афганистане вертолетчику. Харьковчанин Юрий Куценко закончил школу №118, а потом поступил в военное авиационное техническое училище. С 1981 года вертолетчик воевал в Афганистане, на его счету 310 боевых вылетов. 20 сентября 1982 года его боевая машина была подбита. Летчика посмертно наградили орденом Красной Звезды.

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Тег памятник, реконструкиция, стела

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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