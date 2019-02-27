Ремонт стелы "Крылья победы" в Одессе: как продвигается процесс

Сейчас рабочие наносят разметку и монтируют крепежные элементы

Ремонт стелы «Крылья победы». Фото: omr.gov.ua.

Ремонт стелы "Крылья победы" в Одессе: как продвигается процесс Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ec/400/5c76ec400e978.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ec/400/5c76ec400e978.png 2019-02-27T21:30:00+02:00 Одесса Сейчас рабочие наносят разметку и монтируют крепежные элементы

В Одессе активными темпами продолжают капитальный ремонт стелы "Крылья победы", что на площади 10-го Апреля.

Как рассказал директор компании-подрядчика Игорь Яковенко, сейчас рабочие наносят разметку и монтируют крепежные элементы, на которые на следующей неделе установят керамогранитные плиты, изготовленные на заказ в Италии: "Из-за сжатых сроков работы проводятся во все дни недели. Мы должны закончить к 10 апреля — 75-й годовщине (освобождения Одессы во Второй мировой войне. — Авт.)".

Напомним, в Украине почтили память героев Небесной Сотни. Президент Украины в Ивано-Франковске возложил цветы у памятника героя Небесной сотни Романа Гурика и почтил память всех героев:

Ранее в Харькове установили памятный знак погибшему в Афганистане вертолетчику. Харьковчанин Юрий Куценко закончил школу №118, а потом поступил в военное авиационное техническое училище. С 1981 года вертолетчик воевал в Афганистане, на его счету 310 боевых вылетов. 20 сентября 1982 года его боевая машина была подбита. Летчика посмертно наградили орденом Красной Звезды.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.