Ремонт стелы "Крылья победы" в Одессе: как продвигается процесс
Сейчас рабочие наносят разметку и монтируют крепежные элементы
В Одессе активными темпами продолжают капитальный ремонт стелы "Крылья победы", что на площади 10-го Апреля.
Как рассказал директор компании-подрядчика Игорь Яковенко, сейчас рабочие наносят разметку и монтируют крепежные элементы, на которые на следующей неделе установят керамогранитные плиты, изготовленные на заказ в Италии: "Из-за сжатых сроков работы проводятся во все дни недели. Мы должны закончить к 10 апреля — 75-й годовщине (освобождения Одессы во Второй мировой войне. — Авт.)".
Напомним, в Украине почтили память героев Небесной Сотни. Президент Украины в Ивано-Франковске возложил цветы у памятника героя Небесной сотни Романа Гурика и почтил память всех героев:
Ранее в Харькове установили памятный знак погибшему в Афганистане вертолетчику. Харьковчанин Юрий Куценко закончил школу №118, а потом поступил в военное авиационное техническое училище. С 1981 года вертолетчик воевал в Афганистане, на его счету 310 боевых вылетов. 20 сентября 1982 года его боевая машина была подбита. Летчика посмертно наградили орденом Красной Звезды.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ремонт стелы "Крылья победы" в Одессе: как продвигается процесс". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В руках – бумажные ангелы, на глазах – слезы: в Украине почтили память героев Небесной Сотни
Президент Украины в Ивано-Франковске возложил цветы у памятника героя Небесной сотни Романа Гурика и почтил память всех героев
Вандалы обокрали знаменитый памятник основателям Киева
С основания монумента похитили медную обшивку