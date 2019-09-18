В Одессе дали "новую жизнь" дому Руссова: фото

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В Одессе реставраторы открыли большую часть фасада обновленного дома Руссова. Работы над памятником архитектуры продолжается, но здание, много лет стоявшее в запустении за строительными лесами и громадными баннерами, уже кардинально преобразилось.

Прохожим такие перемены нравятся, а вот некоторые краеведы выразили сомнение в достоверности реставрации и качестве работы.

Реставраторы работают довольно быстро: с момента нашего последнего визита там открыли почти всю центральную часть фасада и правое крыло. Так что леса и баннерную сетку постепенно убирают едва ли не каждый день.

Сейчас можно тщательно рассмотреть восстановленные скульптуры, балконы и вазы, появившиеся на крыше. А прохожие с удовольствием делают фото фигур и дома, который до этого больше 10 лет подряд разрушался на их глазах.

"Наконец-то взялись за эту реставрацию. Теперь, когда из маршрутки выходишь, не хочется уже голову отворачивать, да и делают все быстро. Только начать реставрацию нужно было уже давно", – сказала в разговоре с журналистами "Сегодня" одесситка Лариса.

"Хорошо, что делают. Не знаю, на сколько этот вариант соответствует оригинальному состоянию, но все равно лучше, чем то, что было еще пару лет назад", – вторит ей одессит Евгений.

А вот одесситы преклонного возраста признались, что помнят здание другим – хотя стены специально покрасили в нежно-зеленый цвет, как было при СССР. Изначально, по словам историков, они имели охристый цвет.

"Раньше дом был совсем другим. Сейчас как игрушечный выглядит, детский какой-то. Зато хвастаются, что ко Дню города открыли. Лучше бы дольше делали, но качественно", – считает пенсионерка Галина Петровна.

Одесский краевед Евгений Сокольский критикует качество некоторых элементов декора. На своей странице в соцсети они сравнил снимки восстановленных и оригинальных скульптур, где детализация последних выглядит лучше. Кроме того, по утверждению Сокольского, в ходе реставрации появились и ранее не существовавшие детали.

"На фасаде появились новые элементы, которых раньше никогда не было. Я имею ввиду огромные вазы, которые по своим размерам никак не вписываются в фасад", – подчеркнул он.

В мэрии, впрочем, считают по-другому.

"Нам удалось по архивным фотографиям восстановить первоначальные элементы декора, которые были утрачены. Так, на восстановленном центральном куполе появилась башенка, на крыше – четыре фланкирующие вазы", — заявил ранее мэр Одессы Геннадий Труханов, посещая памятник архитектуры.

Однако краевед непреклонен: "Даже на самой первой фотографии, сделанной сразу по окончании строительства здания, и на других вплоть до слайда Branson DeCou 1931 года этих ваз нет".

По его словам, существует проект дома Руссова, где эти вазы есть, но они раза в полтора меньше нынешних, а вот некоторых элементов, которые фактически появились в итоге строительства, там нет.

Следующий в очереди на реставрацию – дом Либмана, расположенный по соседству с домом Руссова, на углу улиц Преображенской и Садовой. Его уже окружили строительными лесами и готовят к восстановлению.

"Начаты подготовительные работы по реставрации", – заверили в горсовете.

Напомним, ранее в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века.

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен в 1011 году.

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