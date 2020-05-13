"Режимный кабинет": глава Одесской ОГА оскандалился на интервью (видео)

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый оскандалился во время интервью с журналистами одного из украинских телеканалов: чиновник решил, что не будет отвечать на вопросы, назвал свой кабинет "режимным объектом" и вызвал Нацгвардию.

Видео с прерванным интервью выложили несколько Telegram-каналов.

На ролике можно увидеть, как руководитель области внезапно отказался отвечать на вопросы, начал требовать прекращения съемки и называл помещение "режимным кабинетом".

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В свою очередь, журналисты напоминали о том, что глава ОГА давал свое согласие на разговор, но в ответ Куцый вызвал бойцов Нацгвардии, требуя удалить гостей из кабинета.

Стоит добавить, что в целом разговор проходил довольно спокойно – без откровенных оскорблений и крика.

Между тем, по данным "Думской", которая ссылается на заявления работников ОГА, в администрации заявили, что журналистка "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".

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Напомним, что накануне стало известно об увольнении заместителя главы Одесской ОГА Виталия Свичинского, который не обеспечил своевременных доплат медикам, которые борются с распространением коронавируса.

Отметим также, что в Одессе на майские праздники жители практически "отменили" карантин и заполнили парки и скверы. А в курортной Аркадии работали кафе и магазины.

Ранее эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

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