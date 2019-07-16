Резня в одесском парке: "гости города" пустили овец на шашлык в общественном месте

Полиция выяснила, что приезжие не знают местных нравов

На месте преступления.

В Одессе сегодня днем в лесопарке "Аэропортовский" на глазах у отдыхающих группа приезжих зарезала овец.

Как сообщает Odessa Online, тревогу забила свидетельница происходящего ‎Ангелина Иванова, сообщив о такой дикости в Facebook. К месту происшествия приехала следстенно-оперативная группа. Правоохранители собрали материалы по факту жестокого обращения с животными.

По словам полицейских, отдыхающие не знали о том, что по украинскому законодательству такие действия запрещены. Поглощавшие шашлык граждане сообщили, что не хотели никого тревожить и поэтому старались углубиться в парк, где убийство овец никто не будет видеть.

Об административных мерах в отношении гостей города, устроивших резню в парке, не сообщается.

Как сообщалось, в Николаевской области пошли под суд алкоголики, пытавшиеся съесть собаку.

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