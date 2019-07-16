Резня в одесском парке: "гости города" пустили овец на шашлык в общественном месте
Полиция выяснила, что приезжие не знают местных нравов
В Одессе сегодня днем в лесопарке "Аэропортовский" на глазах у отдыхающих группа приезжих зарезала овец.
Как сообщает Odessa Online, тревогу забила свидетельница происходящего Ангелина Иванова, сообщив о такой дикости в Facebook. К месту происшествия приехала следстенно-оперативная группа. Правоохранители собрали материалы по факту жестокого обращения с животными.
По словам полицейских, отдыхающие не знали о том, что по украинскому законодательству такие действия запрещены. Поглощавшие шашлык граждане сообщили, что не хотели никого тревожить и поэтому старались углубиться в парк, где убийство овец никто не будет видеть.
Об административных мерах в отношении гостей города, устроивших резню в парке, не сообщается.
Как сообщалось, в Николаевской области пошли под суд алкоголики, пытавшиеся съесть собаку.
Ранее мы сообщали о намерениям создать зоополицию в Киеве.
Также сообщалось о расследовании десяти случаев живодерства в Запорожской области.
Кроме того,полицейский пытался сжечь собаку в Кривом Роге.
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