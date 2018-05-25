Резонансное убийство молодого чиновника Минобороны под Одессой: все подробности

В Одессе полицейские задержали подозреваемых в убийстве чиновника, работавшего в одном из территориальных управлений Минобороны Украины. Они воспользовались его банковской картой и сняли 48 000 грн. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Вячеслав Онищенко являлся главным специалистом финансово-экономического отдела Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны.

42-летний мужчина поплатился жизнью за мобильный телефон и банковскую карточку.

Фото: соцсети

Напомним, 22 мая тело потерпевшего со следами насильственной смерти нашли возле дороги неподалеку от одного из сел Овидиопольского района.

Полицейские совместно с СБУ установили последовательность событий, которые предшествовали убийству. Им удалось задержать причастных к нему лиц. Подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте от 27 до 45 лет и 30-летняя женщина.

Выяснилось, что в ту ночь злоумышленники случайно встретили пострадавшего возле одного из развлекательных заведений Одессы. Мужчина остановил их автомобиль и попросил подвезти. Заметив у пассажира дорогой телефон и банковскую карточку, правонарушители избили его и отобрали ценные вещи.











Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Когда потерпевший назвал пин-код кредитки, на которой было около 48 000 гривен, нападавшие увезли его в свой дом и связали веревкой. После этого сообщники разделились: двое из них остались охранять мужчину, а двое – поехали снимать деньги с карточки. Завладев деньгами, злоумышленники вывезли одессита за пределы города и убили.

По этому факту начато уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство), 187 (разбой), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 396 (сокрытие преступления).

Сейчас все четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, 19 мая родственники убитого сообщили об его исчезновении. Он направился от друзей домой, однако так и не вернулся.

Напомним, сотрудники полиции задержали уроженца Донецкой области, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений одесситу, которые привели к его смерти.

Ранее в Одесской области полицейские нашли тело пропавшего хирурга. Его нашли возле дачного массива "Надлиманское" на берегу лимана среди тростника. На теле не было видимых признаков насильственной смерти. Сейчас проводится ряд экспертиз, по результатам которых установят окончательную причину смерти.