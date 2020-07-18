Руины, плесень и мародеры: как сейчас выглядит сгоревший в Одессе дом Асвадурова (фото)

Масштабный пожар на улице Троицкой в Одессепрактически уничтожил памятник архитектуры, известный горожанам как дом Асвадурова. Ещезимой чиновники обещали произвести консервацию здания, оставшегося без межэтажных перекрытий, но ничего сделано не было. Сейчас дом стал пристанищем для бродяг и наживой для мародеров.

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Если двигаться по Пушкинской в сторону Думской площади, доходный дом Асвадурова покажется крепким зданием, без каких-либо разрушений. О случившейся беде напоминают лишь оконные проемы, кое-где закрытые фанерой. И только у перекрестка с Троицкой становится понятно, что половина могучего каменного гиганта, на самом деле, выжжена изнутри дотла, сообщает "Думская".

После трагедии 4 декабря особняк стал местом проведения следственных действий, какое-то время его охраняла полиция. Сегодня попасть в дом Асвадурова можно многими способами, чем пользуются мародеры и бродяги. Последние идут сюда за цветным металлом, который содержится в кабелях и прочем оборудовании.

Сейчас в доме все перевернуто вверх дном, старые, еще советские, сейфы взломаны: видимо, незваные гости искали что-то ценное, но находили только скучные бухгалтерские отчеты и бумаженции с результатами различных исследований. Сотрудники рассказывают, что в день пожара оставили вещи на своих местах, все было в полнейшем порядке.

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Среди груд имущества можно найти множество стеклянных колбочек, бутылочек, разные причудливые приборы. Внутри стекляшек – отобранные когда-то образцы флоры и фауны, помещенные в формалин.

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Старинная мраморная лестница пострадала от рук мародеров и недобросовестных грузчиков: вынося тяжелые предметы (шкафы, холодильники и так далее), с мрамором не церемонились, и на ступеньках полно сколов.

А в левое крыло здания, которое осталось без крыши, регулярно попадают осадки. Вода способствует распространению плесени. В эпицентре же пожара – обугленные стены, завалы и голубое небо над головой. Ходить там страшно и опасно.

Напомним, жертвами пожара на Троицкой стали 16 человек, некоторых из них до сих пор не опознали. На данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

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