Сам себе экскурсовод: одесситы разработали интерактивную карту туробъектов

У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет

Фото: Pixabay

Сам себе экскурсовод: одесситы разработали интерактивную карту туробъектов Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b43/618/5cab436181e90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b43/618/5cab436181e90.jpg 2019-04-08T15:49:48+03:00 Одесса У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет

Посмотреть известные одесские достопримечательности или спланировать самостоятельный экскурсионный маршрут теперь станет проще. Команда одного из одесских турагентств разработала интерактивную карту, с помощью которой можно изучать город без помощи гида.

"Мы настолько щедры, что нанесли на карту Одессы все основные достопримечательности и дали под них еще и обильные исторические справки. С помощью этой карты вы можете запросто ходить на экскурсии по Одессе самостоятельно", — шутливо отметили в турагентстве.

На карте больше 150 локаций. Фото: tudoy-sudoy.od.ua

У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет. Так, нажав на соответствующую иконку, можно увидеть и почитать истории музеев, памятников, религиозных объектов, парков, домов, в которых проживали выдающиеся исторические личности.

К слову, экскурсоводы собственную разработку "конкурентом" не считают. По их словам, они знают в тысячи раз больше о каждом обозначенном на карте объекте и могут рассказать о них на совместных экскурсиях по городу.

Как сообщалось, в рамках подготовки одесских пляжей к грядущему туристическому сезону сотрудники городской спасательно-водолазной службы начнут очистку морского дна. По словам пресс-секретаря вице-мэра Андрея Котляра Николая Покровского, приступят к процессу уже на этой неделе.

Напомним, в скором времени туристы смогут посетить Чернобыльскую зону отчуждения не только в Украине, которую за прошлый год посетили 70 тыс. человек, но и в Беларуси, поскольку власти республики приняли решение открыть ее для экскурсий.

Как мы писали, иностранные туристы все чаще выбирают для своих путешествий именно Украину. Пик въездного туризма за последние четыре года пришелся на 2017 г., когда нашу страну посетило более 14,4 млн иностранцев. В 2018 г. их количество чуть поубавилось, но все же осталось на достаточно высоком уровне – 14,2 млн человек. Сайт "Сегодня" решил разобраться, кто приезжает в Украину, что интересует здесь иностранцев и почему наша туристическая отрасль развивается не очень хорошо.

Отметим, президент Петр Порошенко недавно заявлял, что в ближайшие пять лет количество туристов, приезжающих в Украину, должно увеличиться до 30 миллионов человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что турецкий и египетский олл-инклюзив привлекает все меньше украинцев.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.