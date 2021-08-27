Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове – его вернули в Украину

В пятницу, 27 августа, из-за сильного тумана самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Борт с президентом на борту не смог приземлиться в Молдове из-за небблагоприятных погодных условий. И, насколько нам стало известно, не только этот самолет был вынужден изменить аэропорт для посадки", – сообщили нам источники в Офисе президента.
Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы. В этом же аэропорту приземлился Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.
Отметим, что 27 августа Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы. Но, из-за тумана пришлось вернуться в Украину.
Как сообщали новости "Сегодня":
- в начале июля на трассе в Молдову развернули "Большую стройку". Наша страна обязалась отремонтировать дорогу в меморандуме, который подписали президенты Украины и Молдовы.
Разговаривала на русском: в Кишиневе сумкой избили "мисс Молдова"