Зеленский прилетел в Молдову, но на парад опоздал. Все подробности ЧП с самолетом (обновлено)

Над Кишиневом был сильный туман – самолеты не могли попасть в аэропорт

Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 27 августа, президентский самолет, который из Кишинева направили для посадки в Одессу, уже прибыл в Молдову – в столице улучшились погодные условия.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова", – говорится в сообщении.

После празднований президент проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы Майей Санду и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

Отметим, что из-за задержки с посадкой, украинский президент опоздал на парад ко Дню Независимости Молдовы.

Что произошло

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана.

"Борт с президентом на борту не смог приземлиться в Молдове из-за неблагоприятных погодных условий. И, насколько нам стало известно, не только этот самолет был вынужден изменить аэропорт для посадки", – сообщили нам источники в Офисе президента.

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Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

"Дана команда переждать неблагоприятные погодные условия. Возможно, как говорится, распогодится и приземление станет возможным. Об отмене визита речи нет", – сообщили нам в окружении президента.

Отметим, что над столицей Молдовы был сильный туман, из-за которого самолет президента и не смог приземлится в молдавском аэропорту.

Проблемы с посадкой возникли не только у самолета украинского президента Владимира Зеленского. Судя по данным трекингового сервиса FlightRadar24, в Молдове не мог сесть самолет из Стамбула – туман ухудшал видимость. Позже, все таки, и украинский самолет, и зарубежные смогли приземлиться в Кишиневе.

Куда летел президент

27 августа Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы.

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Кроме Зеленского, Молдову также должны посетить президенты Румынии Клаус Йоханнис и Польши Анджей Дуда. Все торжества пройдут на площади Великого национального собрания. После этого последует ряд двусторонних встреч.

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