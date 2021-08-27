Зеленский прилетел в Молдову, но на парад опоздал. Все подробности ЧП с самолетом (обновлено)

В пятницу, 27 августа, президентский самолет, который из Кишинева направили для посадки в Одессу, уже прибыл в Молдову – в столице улучшились погодные условия.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова", – говорится в сообщении.
После празднований президент проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы Майей Санду и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.
Отметим, что из-за задержки с посадкой, украинский президент опоздал на парад ко Дню Независимости Молдовы.
Что произошло
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана.
"Борт с президентом на борту не смог приземлиться в Молдове из-за неблагоприятных погодных условий. И, насколько нам стало известно, не только этот самолет был вынужден изменить аэропорт для посадки", – сообщили нам источники в Офисе президента.
Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.
"Дана команда переждать неблагоприятные погодные условия. Возможно, как говорится, распогодится и приземление станет возможным. Об отмене визита речи нет", – сообщили нам в окружении президента.
Отметим, что над столицей Молдовы был сильный туман, из-за которого самолет президента и не смог приземлится в молдавском аэропорту.
День независимости Молдовы: Зеленский едет в Кишинев
Проблемы с посадкой возникли не только у самолета украинского президента Владимира Зеленского. Судя по данным трекингового сервиса FlightRadar24, в Молдове не мог сесть самолет из Стамбула – туман ухудшал видимость. Позже, все таки, и украинский самолет, и зарубежные смогли приземлиться в Кишиневе.
Куда летел президент
27 августа Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы.
Кроме Зеленского, Молдову также должны посетить президенты Румынии Клаус Йоханнис и Польши Анджей Дуда. Все торжества пройдут на площади Великого национального собрания. После этого последует ряд двусторонних встреч.
Как сообщали новости "Сегодня":
- в начале июля на трассе в Молдову развернули "Большую стройку". Наша страна обязалась отремонтировать дорогу в меморандуме, который подписали президенты Украины и Молдовы.
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