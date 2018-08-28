Самоубийство беременной школьницы в Одесской области: психолог объяснил поведение подростка

Самоубийство 15-летней жительницы Одесской области Габриэлы, которая 26 августа, будучи беременной, свела счеты с жизнью, могло быть связано с крайней степенью отчаяния.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил психолог Максим Жидко.

По мнению эксперта, девочка, находясь без присмотра, попыталась, как все подростки, показать свою взрослость, самоутвердиться, поэтому вступила в половые отношения со взрослым мужчиной.

"Это история о том, как девочка попыталась быть взрослой. Одна из потребностей подростков – доказать миру, что они взрослые. А какой самый доступный способ – это, конечно же, начать жить, как взрослый. И секс – это один из самых простых способов. Я думаю, она нашла в этом мужчине определенный эквивалент отца, которого ей не хватало, которого ей никто не мог компенсировать", – считает психолог.

Но неудачные отношения и беременность, а также равнодушие общества сломили подростка, из-за чего она и пошла на такие кардинальные меры.

"Виновато равнодушие, которое царит в обществе. С одной стороны, мы имеем всплеск в гражданском обществе – волонтеры, добровольцы. Но с другой – бытовое равнодушие, когда люди не замечают проблем у себя под носом. А эта девочка поняла, что с этим мужчиной она построить жизнь не сможет, что она остается одна на руках с ребенком, она никому не нужна, поэтому она решить проблему таким способом", – суммирует Жидко.

По его мнению, дабы в будущем избежать таких проблем, надо быть бдительным к проблемам подростков, особенно тех, которые растут без опеки родителей.

Напомним, в Одесской области 15-летняя беременная школьница покончила с собой. Об этом в Facebook сообщил советник председателя Одесской ОГА по вопросам защиты детей Артем Поланский.

Одесские правоохранители внесли информацию о смерти девочки в ЕРДР по статье 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Кроме того, полиция планирует начать еще одно производство по части 1 статьи 120 ("Доведение до самоубийства") Уголовного кодекса Украины.