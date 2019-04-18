Самый большой магазин glo™ studio от British American Tobacco открылся в Одессе

Двери нового магазина открылись на Дерибасовской

В Одессе открылся третий в Украине и самый большой фирменный магазин систем для нагревания табака glo™.

"В сентябре прошлого года мы запустили glo™ в Украине. С тех пор открыли магазины glo™ studio в крупнейших городах страны, и теперь с гордостью представляем магазин в Одессе, который является самым большим в Украине", - подчеркнул Ахсан Иршад, руководитель отдела продуктов нового поколения компании British American Tobacco.













На протяжении трех дней в магазине можно было испытать девайс и получить спецпредложения.

"Также именно в Одессе мы представляем наше новое устройство мини-формата – glo™ series 2.0 mini", - отметил Ахсан Иршад.

Здесь можно расспросить об альтернативных способах употребления табака. Если вы до сих пор не все знаете о процессах и механизмах системы для нагревания табака glo™, консультанты разъяснят все детали. Магазин не только открыт для всех, но и многофункционален, как и все фирменные заведения систем для нагревания табака glo™. Компания последовательна в главных принципах работы: технологии, стиль, качество и комфорт.

"Во всем мире все больше людей переключаются с классических сигарет на продукты с потенциально сниженным риском. British American Tobacco стремится предлагать потребителям широкий спектр таких альтернатив, в том числе устройство для нагревания табака – glo™. Сегодня насчитывается уже более 2-х миллионов пользователей glo™ по всему миру!", - говорит Ахсан Иршад.

Чем поделятся в магазине

Консультанты доступно объяснят, как работает система нагревания табака glo™, чем она отличается от других способов употребления табака и по желанию покупателя предоставят устройство на тестирование. Также специалисты смогут подсказать все возможные варианты дизайна устройства или помочь заказать именную гравировку. Консультанты – профессионалы, которые смогут поделиться всей необходимой информацией на украинском, русском и английском языках.

Какой принцип работы системы glo™

Стоит отметить, что систему нагревания табака glo™ разработали в Великобритании. Именно там позаботились о том, чтобы устройство обеспечивало максимальный вкус и удовольствие. При этом количество токсинов меньше, если сравнивать с обычными сигаретами. В девайс помещается табачный стик, который нагревается без горения до 240 ± 5°C. Продукт горения – аэрозоль, который содержит на 90-95% меньше токсичных веществ по сравнению с дымом сигареты*, его мы и употребляем. При этом запах от использования glo™ не так ощутимо впитывается в одежду, почти не чувствуется в помещении, а главное – не оставляет пепла после потребления. Заряженная батарея рассчитана на 30 сессий использования. Можно выбрать устройство нагревания табака из четырех цветовых вариантов, также доступна лимитированная серия девайса glo Luxury edition I, glo™ series 2.0 mini, стики с 5 различными вкусами и впервые для устройства для нагревания табака glo были созданы стики с капсулой с ягодным и мятным вкусами.

Магазин открылся по адресу: улица Дерибасовская, 31. В этот день посетителей ожидали специальные предложения, а также развлекали диджеи DJ Matrosov и DJ Bandit.

Новый магазин работает без выходных с 10:00 до 22:00, также glo™ можно заказать или получить для тест драйва на сайте myglo.com.ua.

* Сравнение дыма от сжигаемого табака в стандартных сигаретах 3R4F (примерно 9 мг смол) и аэрозоля от нагретого табака в устройстве gloTM. Сравнивается 9 вредных компонентов, рекомендованных ВОЗ к уменьшению. Это не обязательно означает, что данный продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.

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