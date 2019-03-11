Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

САП приготовила Труханову новое подозрение

Сегодня, 09:30

Мэр Одессы не указал в декларации имущество жены

Фото: Бессарабия информ
Фото: Бессарабия информ.
САП приготовила Труханову новое подозрение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60b/0b0/5c860b0b07d69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60b/0b0/5c860b0b07d69.jpg Одесса Мэр Одессы не указал в декларации имущество жены

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала мэра Одессы Геннадия Труханова для вручения сообщения о подозрении в декларировании недостоверной информации по статье 366-1 Уголовного кодекса

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в Труханов должен явиться 11:00 в САП для получения сообщения о подозрении.

Следствие установило, что Труханов не указал в декларации имущество жены, в частности квартиры и автомобили.

Как известно, Труханов задерживался НАБУ по подозрению в незаконном обогащении. Мэр Одессы был задержан в "Борисполе" пограничниками и передан сотрудникам Бюро. Также Специальная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт фигурантам дела о покупке бывшего одесского завода "Краян". Впоследствии дело было закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщалось, Г. Труханов поддержал сатирика Михаила Жванецкого на фоне критики последнего после получения им награды от российского президента Владимира Путина.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег труханов, САП, декларация о доходах

Вы сейчас просматриваете новость " САП приготовила Труханову новое подозрение". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинские новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

САП сообщила о подозрении двум бывшим сотрудникам "Укргаздобычи"

7 марта, 15:44

Двух бывших высокопоставленных сотрудников компании уличили в получении крупной взятки

Холодницкий отреагировал на призыв посла США Йованович уволить его

6 марта, 15:06

Антикоррупционный прокурор пообещал, что в понедельник будет что-то "интересное"

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Почему валится курс доллара и что будет дальше

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Вакарчук рассказал, за кого стоит голосовать

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Немцы продолжают массово сдавать дизельные авто на свалки

Россия рассекретила страшное галлюциногенное оружие для флота

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги