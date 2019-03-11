САП приготовила Труханову новое подозрение
Мэр Одессы не указал в декларации имущество жены
Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала мэра Одессы Геннадия Труханова для вручения сообщения о подозрении в декларировании недостоверной информации по статье 366-1 Уголовного кодекса
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в Труханов должен явиться 11:00 в САП для получения сообщения о подозрении.
Следствие установило, что Труханов не указал в декларации имущество жены, в частности квартиры и автомобили.
Как известно, Труханов задерживался НАБУ по подозрению в незаконном обогащении. Мэр Одессы был задержан в "Борисполе" пограничниками и передан сотрудникам Бюро. Также Специальная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт фигурантам дела о покупке бывшего одесского завода "Краян". Впоследствии дело было закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Как сообщалось, Г. Труханов поддержал сатирика Михаила Жванецкого на фоне критики последнего после получения им награды от российского президента Владимира Путина.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " САП приготовила Труханову новое подозрение". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
САП сообщила о подозрении двум бывшим сотрудникам "Укргаздобычи"
Двух бывших высокопоставленных сотрудников компании уличили в получении крупной взятки