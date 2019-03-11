САП приготовила Труханову новое подозрение

Мэр Одессы не указал в декларации имущество жены

Фото: Бессарабия информ.

САП приготовила Труханову новое подозрение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60b/0b0/5c860b0b07d69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60b/0b0/5c860b0b07d69.jpg 2019-03-11T09:30:00+02:00 Одесса Мэр Одессы не указал в декларации имущество жены

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала мэра Одессы Геннадия Труханова для вручения сообщения о подозрении в декларировании недостоверной информации по статье 366-1 Уголовного кодекса

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.



По его словам, в Труханов должен явиться 11:00 в САП для получения сообщения о подозрении.



Следствие установило, что Труханов не указал в декларации имущество жены, в частности квартиры и автомобили.



Как известно, Труханов задерживался НАБУ по подозрению в незаконном обогащении. Мэр Одессы был задержан в "Борисполе" пограничниками и передан сотрудникам Бюро. Также Специальная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт фигурантам дела о покупке бывшего одесского завода "Краян". Впоследствии дело было закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.



Как сообщалось, Г. Труханов поддержал сатирика Михаила Жванецкого на фоне критики последнего после получения им награды от российского президента Владимира Путина.

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