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СБУ проводит масштабные антитеррористические учения в Одесской области

6 июля 2021 23:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

В рамках операции в отдельных регионах области спецслужба может временно ввести особый режим

СБУ проводит антитеррористические учения

СБУ проводит антитеррористические учения / Фото: СБУ

С 6 по 9 июля 2021 Служба безопасности Украины проводит масштабную "контрдиверсионную операцию" в рамках международных учений Sea Breeze.

Об этом спецслужба предупредила заранее.

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"Тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, состоятся в Белгород-Днестровском, Измаильском, Болградском районах и в г.. Измаил Одесской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное.

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Кроме того, СБУ просит граждан информировать правоохранителей в случае:

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  • прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
  • появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
  • выявления подозрительных предметов или средств поражения;
  • получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.
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Также смотрите сюжет о том, как в рамках учений СБУ, в одной из столичных синагог обезвредили террористов:

Напомним, в Черном море 28 июня стартовали международные учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие почти 30 стран мира. Они продлятся почти две недели на суше, море и в воздухе.

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