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СБУ разоблачила одесских чиновников в миллионных хищениях

19 сентября, 16:13

Виктор Борисенко

Неисправные тепловозы купили завышенным ценам и не ввели в строй

Одесские чиновники закупили неисправные тепловозы по завышенным ценам

Одесские чиновники закупили неисправные тепловозы по завышенным ценам / Фото: СБУ

В Одесской области работники Служба безопасности Украины заподозрили должностных лиц госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" в хищениях средств предприятия.

Как сообщили в пресс-службе спецслужбы, оперативники разоблачили механизм присвоения средств во время покупки тепловозов.

"Правоохранители установили, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы", – говорится в сообщении.

Позже эксперты установили, что "реальная стоимость тепловозов составляет почти три миллиона гривен, ведь перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием".

Между тем, тепловозы, купленные по завышенной цене тепловозы не поставили на баланс порта, хотя это должно было случиться еще в октябре 2018 года. По мнению сотрудников СБУ, действия чиновников привели к снижению конкурентоспособности портового оператора и уменьшению доходов и отчислений в бюджеты всех уровней.

СБУ провела обыски и изъяли документацию, которая подтверждает заключение противоправной сделки. Было открыто уголовное производство по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

Напомним, не так давно в Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников Фискальной службы, которые наладили механизм контрабанды из России.

Кроме того, ранее в Киеве правоохранители задержали начальника Полтавской таможни при получении взятки в размере 4 тыс. долларов.

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СБУ порт закупки хищения

Источник: Сегодня

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