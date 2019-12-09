СБУ снова нагрянула с обыском в мэрию Одессы

Одесская мэрия. Фото: favoriteodessa

В мэрии Одессы 9 декабря прошли обыски. Сотрудники СБУ осуществляли следственные действия в помещениях департаментов финансов, коммунальной собственности и в архиве Одесского городского совета.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Dumskaya. Причина обысков, по данным издания, – расследование фактов завладения средствами городского бюджета. Речь идет о погашении за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому КП "Теплоснабжение г. Одессы" в коммерческом банке "Надра".

"В прошлый раз, 22 ноября, следствие не смогло получить всех необходимых документов, поэтому возникла необходимость в новых обысках", – сообщил источник издания в правоохранительных органах.

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Напомним, 22 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и ряда коммерческих предприятий. СБУ выявила факт хищений средств городского бюджета. Речь идет о погашении за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому одним из коммунальных предприятий города. Долг в размере почти 200 млн грн выкупила у банка компания "Юг-Капитал", заплатившая за него 84 млн. Это же могла сделать и мэрия Одессы, но городские власти предпочли перечислить бизнесменам 194,5 миллиона.В СБУ предположили, что имел место преступный сговор: по данным спецслужбы, "Юг-Капитал" аффилирован с чиновниками муниципалитета.

Ранее правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий КГГА.

Также в Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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