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СБУ в Измаиле задержала подпольных оружейников

17 сентября, 11:42

Умельцы продавали оружие представителям криминальных кругов

В Одессе СБУ разоблачила подпольных оружейников

В Одессе СБУ разоблачила подпольных оружейников / Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконную переработку и сбыт оружия.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы выяснили, что два местных жителя переделывали огнестрельное оружие в автоматическое с целью продажи, в том числе представителям криминальных кругов региона.

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Был зафиксирован также факт продажи подозреваемыми двух боевых гранат. Дома у фигурантов были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, две боевые гранаты, почти полтысячи патронов различного калибра и значительное количество наркотиков.

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Мужчинам было объявлено подозрение по статье "незаконное обращение с оружием".

Напомним, ранее мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

А в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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оружие СБУ Измаил одесская область

Источник: Сегодня

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