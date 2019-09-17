СБУ в Измаиле задержала подпольных оружейников

В Одессе СБУ разоблачила подпольных оружейников / Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконную переработку и сбыт оружия.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы выяснили, что два местных жителя переделывали огнестрельное оружие в автоматическое с целью продажи, в том числе представителям криминальных кругов региона.

Реклама

Был зафиксирован также факт продажи подозреваемыми двух боевых гранат. Дома у фигурантов были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, две боевые гранаты, почти полтысячи патронов различного калибра и значительное количество наркотиков.

В тренде Новые взрывы в Калиновке: стали известны подробности

Мужчинам было объявлено подозрение по статье "незаконное обращение с оружием".

Напомним, ранее мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

А в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама