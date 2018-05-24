СБУ в Одесской области обнаружила два тайника с боеприпасами и взрывчаткой

Взрывчатка и боеприпасы были обнаружены сразу в двух тайниках

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины 23 мая обнаружили два тайника с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

В частности, из тайника, который находился в Лиманском районе в заброшенном дренажном колодце, были изъяты два корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, десять патронов калибра 5,45 мм, пять тротиловых шашек общим весом почти 4 кг и 3 электродетонатора.

"Второй тайник был оборудован в лесополосе вблизи трассы регионального значения в Овидиопольском районе. Оперативники спецслужбы обнаружили в тайнике более 200 патронов различного калибра и три дымовых шашки", – сообщили в пресс-службе.











Изъятое направлено на экспертизу. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "незаконное обращение с оружием и боеприпасами". Продолжаются следственно-оперативные действия для установления источника происхождения средств поражения и лиц, причастных к данной противоправной деятельности.

Ранее в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика так называемой "ЛНР". Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники выяснили, что уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе преступной группировки, он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Кроме того, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась контрабандой, сборкой и продажей огнестрельного оружия представителям криминальных кругов.