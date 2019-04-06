СБУ в Одесской области разоблачила вражеского интернет-агитатора
Агитатор выкладывал материалы сепаратистов с Донбасса и российских пропагандистов
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили антиукраинского интернет-агитатора. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, мужчина действовал в интересах страны-агрессора.
Было установлено, что злоумышленник регулярно размещал на персональных страницах в социальных сетях информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также занимался пропагандой так называемых "Л/ДНР".
Тексты для своих публикаций агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий, а также с сепаратистских сайтов боевиков.
Сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами. Было открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целость и неприкосновенность Украины", фигуранту дела сообщили о подозрении.
Напомним, ранее в СБУ подтвердили информацию о задержании экс-журналистки, которая была объявлена в розыск за сепаратистские призывы, сбежала в Россию, однако была выслана оттуда и задержана на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.
Также мы писали о том, как СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку. На родину выгнали работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.
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