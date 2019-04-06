Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

СБУ в Одесской области разоблачила вражеского интернет-агитатора

Сегодня, 12:41

Агитатор выкладывал материалы сепаратистов с Донбасса и российских пропагандистов

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов"
На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов". Фото: СБУ
СБУ в Одесской области разоблачила вражеского интернет-агитатора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7b/c06/5c6e7bc06e835.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7b/c06/5c6e7bc06e835.png Одесса Агитатор выкладывал материалы сепаратистов с Донбасса и российских пропагандистов

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили антиукраинского интернет-агитатора. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, мужчина действовал в интересах страны-агрессора.

Было установлено, что злоумышленник регулярно размещал на персональных страницах в социальных сетях информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также занимался пропагандой так называемых "Л/ДНР".

Тексты для своих публикаций агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий, а также с сепаратистских сайтов боевиков.

Сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами. Было открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целость и неприкосновенность Украины", фигуранту дела сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в СБУ подтвердили информацию о задержании экс-журналистки, которая была объявлена в розыск за сепаратистские призывы, сбежала в Россию, однако была выслана оттуда и задержана на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Также мы писали о том, как СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку. На родину выгнали работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег СБУ, пропагандист, агитатор

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ в Одесской области разоблачила вражеского интернет-агитатора". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ задержала группировку рецидивистов-наркоторговцев: фото

Вчера, 15:49

Цена изъятого зелья на черном рынке составляет более 500 тысяч гривен

В Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России

2 апреля, 18:48

Семь российских пропагандистских каналов показывали в ресторане

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Тина Кароль порадовала фанатов неожиданной новостью

''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Диетолог назвала самый полезный суп

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Колесников: Бойко помог Порошенко выйти во второй тур выборов
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Сегодня, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

Вчера, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

4 апреля, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Зеленский показал своих людей

Леся Никитюк решила выяснить отношения с известным блогером

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря