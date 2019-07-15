Сбывал опасные психотропы: в Одесской области задержали наркодилера

Мужчину копы поймали на горячем







В городе Южное полицейские разоблачили и задержали мужчину, который торговал PVP. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

47-летнего местного жителя поймали на горячем. Он пытался продать синтетический психостимулятор прямо на одной из улиц города. Стоимость дозы дилер оценил в 400 гривен.

"Сотрудниками полиции был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий для документирования факта сбыта запрещенного вещества. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины", - рассказал начальник криминальной полиции Южненского отделения полиции Александр Мусиенко.

На данный момент наркодилера поместили в изолятор временного содержания. В дальнейшем решением городского суда ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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