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Sea Breeze 2019: в Одессу зашел американский десантный корабль, фото

29 июня, 14:37

USNS Yuma доставил американских морпехов для участия в международных учениях

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma сегодня утром зашел в в Одессу. Он доставил подразделение морских пехотинцев США для участия в международных военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Об этом пишет местное издание "Думская".

В сообщении также говорится, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Издание также сообщает, что USNS Yuma – восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации – с конца апреля 2017 года. Его длина составляет 103 м, а ширина – 28,5 м. Корабль может взять на борт свыше 300 морпехов и около 550 т различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки.

В свою очередь на странице Yörük Işık в Twitter 28 июня были опубликованы фото первого перехода USNS Yuma через Босфор.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что украинско-американские учения Sea Breeze 2019 начнутся в Украине в понедельник, 1 июля. Традиционно они будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.


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Тег США, Одесса, учения, военные учения, ВМС США, Sea Breeze

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