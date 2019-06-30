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Семью подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко проверили на "детекторе лжи"

30 июня, 10:04

Тело девочки нашли в выгребной яме туалета во дворе Николая Тарасова

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин
Фото: Facebook Вячеслав Аброськин.

Родители и брат Николая Тарасова, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, прошли проверку на полиграфе. Родных подозреваемого опросили эксперты программы "Говорит Украина".

По словам специалистов, мать Тарасова знала о преступлении до задержания сына. Женщине тестирования на полиграфе проводили трижды.

"На вопросах о том, знала ли она, что это преступление совершил ее сын до того момента, когда полиция нашла тело девочки, у мамы постоянно возникало реагирования, которое указывает на то, что она скрывает эту информацию и этот момент она знала. Она знала о том, что эти действия совершил ее сын", – рассказал эксперт.

Но, поскольку женщина не отреагировала на вопрос о том, как узнала о преступлении, эксперт предположил, что она просто подозревала сына в убийстве.

Брат и отец задержанного отвечали на те же вопросы на полиграфе. Мужчины не знали об убийстве. По результатам проверки отца подозреваемого, он узнал о преступлении на работе на рынке.

Как сообщалось, в Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николаю Тарасову. Соответствующее решение приняла судья Юлия Федулеева. Тарасова арестовали на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый свою вину не отрицал и, отвечая на вопрос о причинах убийства, ответил: "Не знаю". Мужчина согласился с мерой пресечения.

Тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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Тег убийство, детектор лжи, полиграф, родители, одесская область, подозреваемый, Даша Лукьяненко

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