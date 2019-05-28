Серьезный пожар в Одессе: сгорел склад мебели

С огнем боролись всю ночь

Фото: Думская.

В Одессе произошел крупный пожар в складском помещении на улице Онежской.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, пожар начался вчера вечером. Огонь распространился на площади более 1200 кв.метров.

Информация о возгорании поступила 27 мая в 20.08. Прибыв на место, спасатели при помощи бензорезов открыли металлические ворота. В ходе разведки было установлено, что огонь распространился по всему двухэтажному помещению, предназначенному для изготовления и складирования мебели.

На месте событий был создан штаб, два оперативных участка, работали шесть звеньев газодымозащитной службы. В связи с легковоспламеняемостью материалов огонь охватил всю возможную площадь, возникла угроза обрушения перекрытий и крыши, в ходе тушения происходили одиночные взрывы. Эвакуированы два газовых и один кислородный баллоны.

Спасатели локализовали огонь в 23.33 – и ликвидировали его в 5.35 28 мая. Погибших и пострадавших нет. Спасены от возгорания расположенные рядом склады и иные сооружения.

В ликвидации пожара были задействованы 15 единиц техники и 62 человека личного состава. Причины происшествия устанавливаются

Как сообщалось, серьезный пожар произошел на пилораме в Харькове.

Также мы сообщали о крупном пожаре в промзоне в Киеве.

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