Серийных грабителей задержали в Одесской области – видео

Серийные грабителей орудовали в Одесской области. Молодые люди, 20 и 22 лет от роду, совершили, по меньшей мере, два разбойных нападения на заправки и одно – на цветочную лавку. На АЗС приезжали в арендованной машине. Один оставался за рулем, чтобы потом быстро скрыться с места преступления. Второй в это время, угрожая пистолетом оператору, требовал выручку. Схватили подозреваемых через несколько часов после последнего налета. О нападении сообщила кассирша АЗС. Во время обысков в домах и машине правоохранители нашли маски, оружие и другие вещественные доказательства. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим ограблений.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что полиция задержала опасную банду, которая грабила элитные квартиры по всей Украине. Участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой, задержали в процессе спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской.

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А еще раньше мы выяснили, как уберечь имущество во время уличного ограбления. Оригинальный метод придумали в Мексике, ведь жителей Мексики обычно грабят вооруженные бандиты – в общественном транспорте и просто на улице.

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