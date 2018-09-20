Сессия горсовета Одессы: депутаты спорили о санаториях и ТЭЦ

Одесские депутаты решили передать в аренду пять гектаров территории санатория в Приморском районе города и изъявили желание принять в коммунальную собственность местную ТЭЦ, обросшую долгами. Эти вопросы были в числе тех, которые обсуждались во время вчерашней сессии горсовета. "Сегодня" следила за ходом заседания.

После относительно спокойных летних сессий перед зданием мэрии с самого утра выстроились несколько десятков митингующих. Одни требовали сохранить городские санатории "Молдова" и "Красные зори", другие требовали помочь обманутым пайщикам, которые вложили деньги в стройку и остались ни с чем.

Блок земельных вопросов, во время рассмотрения которого как раз и решалась судьба санаториев, вызвал жаркие дебаты. Особенно в части о предоставлении разрешения юридическим и физическим лицам на разработку проектов землеотвода. В изначальном списке объектов, опубликованном в повестке дня, было всего 20 пунктов, но уже на самом заседании перечень расширился.

СПОРЫ О ЗДРАВНИЦАХ. В частности, обсуждали проблемы санатория "Красные зори", что на 9-й станции Большого Фонтана. Депутат от фракции БПП Лилия Леонидова предложила исключить этот пункт из списка, напомнив об исторической важности территории.

"Это территория объекта историко-культурного наследия, которая требует сохранения и увековечения", — вторил ей однопартиец Эдуард Стась, отмечая, что ранее на территории здравницы было элитное кладбище, разрушенное во время Советов.

Вызвал споры и пункт о санатории "Молдова" на улице Посмитного. Пять гектаров его территории планировали передать в аренду частной компании для эксплуатации здания самого санатория, а также помещений торгового назначения и общепита. Впрочем, несмотря на все сомнительные моменты, решение депутаты приняли большинством голосов, не исключая из списка спорных пунктов, за что получили в свой адрес выкрики "Ганьба!" от присутствовавших на заседании горожан.

ТЕПЛО. Много вопросов у власть имущих вызвал и пункт о принятии в коммунальную собственность государственных акций ОАО "Одесская ТЭЦ".

"Еще нет согласия фонда госимущества, еще не прекращена процедура банкротства, еще не сделаны никакие реальные шаги, но мы уже должны принять решение, почему такая спешка?" — спрашивала депутат от фракции "Самопомич" Анна Позднякова, предлагая отложить этот вопрос.

Другие же настаивали на важности и срочности решения, ведь предприятие, по данным избранников, обслуживает примерно четверть домов Одессы.

"Когда тебя ставят перед фактом, что завтра миллионный город остается без тепла и от тебя это никак не зависит, потому что это долги государственного предприятия, самое время вдаваться в теорию, спешим мы или не спешим", — парировал депутат от фракции "Доверяй делам" Олег Брындак.

А по поводу долговечности оборудования ТЭЦ высказался депутат от Оппозиционного блока Александр Орлов. По его словам, котлы собирали в 1950-х, когда контроль качества был довольно жесткий.

"Лет 5—10 они еще прослужат, поэтому на нашу каденцию хватит, а в дальнейшем — посмотрим. Выберут — будем дальше разбираться", — заявил он. Решение в итоге приняли большинством голосов, "против" не голосовал никто.

Ранее мы писали, что июльская сессия Одесского горсовета прошла без митингов, но с жаркими обсуждениями. Вопросы обновления генплана города и передачи почти 200 млн грн на погашение старого долга вызвали бурную реакцию у избранников. "Сегодня" наблюдала за ходом заседания.

Тем временем, депутаты Харькова дали добро строительству нового онкологического центра и решили сделать один госпитальный округ.