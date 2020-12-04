Кулачное право: в Одессе депутаты с боями блокировали сессию облсовета (видео)

В сессионный зал выломали дверь, сломали несколько столов и стульев

В Одессе с самого утра 4 декабря продолжается блокирование сессии облсовета. Этот процесс сопровождается драками.

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Как сообщает "Думская", причиной стала попытка одной из групп провести регистрацию членов совета.

В конфликте принимали участие депутатами от ОПЗЖ, "За майбутнє", "Партии Шария" и представители других фракций. Между оппонентами произошло несколько стычек, в том числе с применением физической силы. В сессионный зал выломали дверь, сломали несколько столов и стульев, женщина-депутат порвала какой-то список.

Некоторые из присутствующих взбирались на столы, свистели, обливались водой.

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Также присутствующие периодически скандировали "Позор!", а также требовали присутствия председателя Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого.

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Ранее в Верховной Раде возник большой "переполох". 3 декабря на заседание парламента пришел один из министров, и дюжина нардепов (большинство из которых "слуги народа") устроили с ним фотосессию в ложе правительства.

Также напомним, что фото сессионного зала Верховной Рады, на котором глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия стоит спиной к лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, вызвало скандал.

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