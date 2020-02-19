Школьница обвинила полицейского в изнасиловании: ГБР начало расследование

На период расследования полицейский был отстранен от службы

После обвинений школьницы в адрес полицейского, который якобы изнасиловал девочку, Государственное бюро расследований начало расследование.

Как сообщили в ГБР, было открыто уголовное производство по статье "изнасилование несовершеннолетней".

"Предварительно установлено, что 18 февраля ученица одной из одесских школ сообщила своему учителю о том, что 11 февраля в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор ювенальной превенции одного из отделений отдела полиции Одессы", – говорится в сообщении.

Школьница заявила о том, что полицейский путем шантажа заставил девочку вступить с ним в интимную связь.

19 февраля руководство Национальной полиции назначило служебное расследование этих обвинений. На время проверки копа отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Ужгороде 26-летнего военнослужащего Нацгвардии из Львовской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Мужчину уже арестовали.

Над 17-летней девушкой поиздевались в День влюбленных – 14 февраля. В пресс-службе местной полиции рассказали, что преступника уже задержали и избрали ему меру пресечения – арест без права на залог.

Как написал на своей странице в Facebook местный правозащитник Роман Келемен, военнослужащий приехал на Закарпатье "наводить порядок и бороться с преступностью" после стрельбы в Мукачево. Зовут его Константин, он родом из города Золочева Львовской области.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.

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