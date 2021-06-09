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Сидели на надгробных плитах. В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище

9 июня 2021 16:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Несовершеннолетние употребляли алкогольные напитки на кладбище – в Сети возмущены поступком подростков

В Одессе двое подростков устроили пьянку на Слободском кладбище. Весь "отдых" дети снимали на телефон и публиковали в соцсетях.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

На записи видно, что девочка сидела с бутылкой слабоалкогольного напитка на надгробной плите. Ее друг снимал все на видео. В какой-то момент школьница разлила алкоголь на плиту и телефоны.

"П**дец блин, это меня не шатает, да? (…) И мы сидим на кладбище, кстати", – сказала она.

Видео можно просмотреть на нашем канале.

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Подростки на кладбище. Коллаж "Сегодня"

Подростки на кладбище. Коллаж "Сегодня"

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Напомним, в Полтавской области в поселке Градижск шестеро подростков устроили на кладбище шоу и снимали это на видео.

Кроме того, в Полтавской области три семиклассницы устроили фотосессию на местном кладбище. Подростки позировали полуобнаженными на фоне могил и курили.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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