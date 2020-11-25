"Сиди и не лай": в Одессе устроили скандал из-за украинского языка (видео)

В Одессе в общественном транспорте случился скандал из-за языка. Мужчина набросился на женщину из-за того, что та говорила на украинском языке.

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Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Так, в трамвае две пенсионерки начали скандал после того, как одна из них отказалась говорить на украинском. Затем на украиноязычную женщину набросился пассажир без маски.

Он представился полицейским и угрожал отправить пенсионерку в тюрьму.

"Бабка, в тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас. Езжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою кацапскую. Сиди и не лай. Вот выйдешь на Канатной", – угрожал мужчина.

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Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, что одни СМИ и Telegram-каналы преподносят видео как ущемление русского языка, а другие – украинского. В полиции же, по данным Vgorode, инцидент не комментируют, только проверяют, действительно ли был указанный мужчина полицейским.

Напомним, ранее в Донецкой области пассажиры одной из маршруток устроили травлю женщине, которая говорила на государственном языке.

В полиции Донецкой области отреагировали на этот конфликт. Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.

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