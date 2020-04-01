Скандал в Одессе: готова ли больница к коронавирусу

На фоне распространения в Украине коронавирусав Одесской областной больнице разразился скандал. Медики обнародовали видео-заявление, где говорится о том, что у них недостаточно средств для борьбы с эпидемией. Мол, официальная информация о количестве персонала и мест для больных в разы отличается от действительной. К примеру, кроватей для пациентов – вдвое меньше. "Сегодня" разбирались, откуда взялись разные цифры и в какой стадии готовности медики в самом деле.

"Наша больница никак не приспособлена оказывать помощь инфекционными больным", – заявляют медики.

Больница – не готова к приему больных коронавирусом, не хватает и персонала. Такое в своем обращении рассказали врачи Одесского областного клинического центра. Они – опровергают данные национальные Национальной службы здоровья, которые опубликовал один из местных новостных сайтов. Там сказано: больница имеет 300 коек для больных коронавирусом, и может обеспечить дополнительно еще 20. Из персонала – есть 19 анестезиологов и 14 врачей. Но это – неправда, уверяют медики.

"В терапии кардиологической остается один доктор и одна медсестра, все остальные пишут заявление – кто за свой счет, кто чуть ли не увольняется. В гинекологическом отделении, которое тоже будет принимать инфекционных больных, на сегодняшний день остается одна санитарка, которая исполняет обязанности и сестры-хозяйки", – говорят в своем видеообращении сотрудницы больницы.

Генеральный директор медцентра заверил – информация действительно недействительная. Больница сможет принять максимум 150 больных. Потому что при инфекционных заболеваниях пациентов размещают не так плотно. К тому же, часть коек выделят персоналу.

"Никто и никогда к этому не будет готов полностью на 100%. Мы никогда не рассматривались как инфекционная больница. Мы не приспособлены, у нас нет боксов, у нас нет грязных, чистых зон", – объясняет генеральный директор Одесского областного клинического медицинского центра Вадим Шухтин.

Информация Национальной службы здоровья – еще за февраль, говорят в больнице. Все изменилось с началом карантина: пожилые врачи либо уволились, либо ушли в неоплачиваемый отпуск.

"Большой процент работающих пенсионеров. Достаточно много работает пенсионеров, старше 70 лет. Они тоже имеют право на отпуск, без содержания. Эти люди – группа риска", – объясняет медицинский директор Одесского областного клинического медицинского центра Алла Сверчкова.

Необходимых медикаментов нет вообще. Врачи ждут помощи от государства. Однако поставки постоянно срываются, говорит заместитель главы ОДА.

"10 аппаратов искусственной вентиляции легких должны были поставить. Но эти договора снова сорвались. Я должен констатировать тот факт, что поставщики работают исключительно с наличными деньгами и очень быстро принимают решения и фактически разрывают прямые договора", – говорит заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский. В тренде Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Врачи и медсестры в областной администрации просят, по крайней мере, не мешать. Ведь персонал, вместо помощи больным, ежедневно должен заполнять множество отчетов.

"Они каждый день к концу дня ссылают нам таблицы. Сумасшедшие таблицы, которые мы должны заполнять. Есть вопрос такой – "Сколько больных с коронавирусом у вас лежит?" Хочется на этот вопрос написать – а сколько тестов вы нам дали, чтоб мы определили этих больных?" – говорит старшая медсестра Одесского областного клинического медицинского центра Светлана Губарева.

Пока единственное, что обладминистрация передала больнице, говорят медики, это 50 тестов на COVID-19.

Глава области успокаивает: в поддержку учреждения из госбюджета уже выделили 44 млн грн. Поэтому лекарства, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты – приобретут.

"В течении 1-2 дней, оперативно, через министерство здравоохранения, эти закупки и потом – поставки и реализация, будут осуществляться", – говорит, председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

А пока медоборудование и средства безопасности для врачей собирают волонтеры. Они передали медцентру уже четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Всего их в больнице – 12.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине подтверждено 794 случая коронавируса COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев.В Одесской области зафиксировано 12 заразившихся коронавирусом.

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