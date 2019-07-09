Скандал в одесской полиции: отстранен начальник управления

Его подчиненная вынесла сор из избы

Зоя Мельник. Фото: Facebook.

В Одессе начальник управления патрульной полиции Одессы Юрий Рыбак временно отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Одессы Аллу Марченко.

Такому решению предшествовал скандал с одной из подчиненных Рыбака – Зоей Мельник, которая написала в Facebook о недостатках в работе полиции, обвинив коллег во многих нарушениях и злоупотреблениях властью.

Публикация имела резонанс, и руководство полиции в ответ обвинило Мельник в халатном отношении к работе и других грехах. Позже сотрудница полиции сообщила об угрозах в свой адрес.

Сейчас в Одессе работает комиссия из Киева.

По словам Марченко, в Одессу вместе с комиссией прибыл заместитель главы департамента ППУ Алексей Белошицкий. Его задача – детально изучить ситуацию с сержантом Зоей Мельник, которая в соцсетях сообщила о системных злоупотреблениях в патрульной полиции Одессы.

"Чтобы не было даже возможности оказания давления и влияния на ход проверки, Юрий Рыбак был отстранен от выполнения служебных обязанностей. Это было обоюдное решение, о котором просил сам Рыбак, чтобы не было никаких кривотолков", — отметила Марченко.

По данным пресс-службы ведомства, Зоя Мельник в настоящее время остается действующим сотрудником полиции, однако на прошлой неделе открыла больничный.

Как сообщалось, в Винницкой области отстранено на время служебного расследования руководство Ямпольского отделения полиции. Причиной стала публикация скандального видео, где полицейские издеваются над задержанным.

Ранее в Винницкой области отстранили от должности четырех начальников местной полиции. в связи с расследованием в отношении действий полицейского в Виннице, которые повлекли смерть однопартийца Анатолия Гриценко – Александра Комарницкого.

Также напомним об истории полицейского, который попытался съесть взятку:

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